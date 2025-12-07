domenica, 7 Dicembre , 25

Gp Abu Dhabi oggi, ultima gara del Mondiale di Formula 1 – Diretta

(Adnkronos) - Il Mondiale 2025 di Formula 1...

Benin, sventato tentativo di colpo di stato

(Adnkronos) - Il ministro degli Interni del Benin...

Spray al peperoncino su diverse persone a Heathrow, fermato un uomo

(Adnkronos) - Un uomo è stato fermato con...

Milano, detenuto evade dal carcere di Opera

(Adnkronos) - “Un detenuto di origini albanesi di...
Donzelli pubblica foto scritta su muro: “‘Spara a Giorgia’ a firma Br, non ci fermeremo”

(Adnkronos) – “‘Spara a Giorgia’ e firma dell’estremismo comunista delle brigate rosse. Questa mattina è apparsa questa scritta a Marina di Pietrasanta sul viale a mare. Solidarietà a Giorgia. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l’Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere. Giorgia non si farà intimidire. Non ci fermeremo”. Lo scrive sui social Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, postando una foto del muro con la scritta di minacce verso la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 

