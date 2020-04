L’Europa alla prese con la Fase 2 per ripartire 2′ di lettura Meno virologi ed epidemiologi, più manager, economisti, psicologi e sociologi. Cambia pelle la war rom del Covid-19 in Italia proprio in vista della Fase 2 dopo il 3 maggio. Senza rappresentare ……

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dopo Pasqua al via la task force per la Fase 2. Colao verso la presidenza proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento