Dopo 20 anni, il ritorno della leggendaria boy band NSYNC

Riuniti tutti i componenti capitanati da Justin Timberlake

Milano, 29 set. (askanews) – E’ arrivato il momento del grande e attesisso ritorno della band da oltre 50 Milioni di album venduti e 8 nomination ai Grammy Awards. Dopo 20 lunghi anni di attesa si riuniscono eccezionalmente tutti i componenti della leggendaria boy band pop americana *NSYNC!

È uscito oggi in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 6 ottobre “Better place (From Trolls Band Together)”, singolo che anticipa “Trolls Band Together (Original Motion Picture Soundtrack)” la colonna sonora da oggi in pre-order e in uscita in digitale il 20 ottobre e in versione fisica il 17 novembre del film “Trolls 3 – Tutti Insieme”.

Per l’occasione, il pluripremiato artista Justin Timberlake torna come produttore esecutivo della colonna sonora insieme al produttore e autore vincitore di un Grammy Mike Elizondo. Justin Timberlake ha scritto e interpretato nuova musica originale per il film, che include anche canzoni cantate sia dal cast e sia da alcuni dei migliori artisti contemporanei, tra cui Kid Cudi, Camila Cabello, Troye Sivan, Anna Kendrick e molti altri. Composta da 14 tracce, la colonna sonora rimane fedele alla firma tipica di Trolls, un mix di nuovi e classici successi pop.

“Trolls Band Together” (Colonna Sonora Originale del Film) segue l’incredibile successo della colonna sonora originale del film “Trolls World Tour” del 2020, nominata ai American Music Award nella categoria “Favorite Soundtrack” e contenente il singolo “The Other Side” con Justin Timberlake e SZA che ha raggiunto la TOP 5 dell’Airplay radiofonico italiano.

Il primo film e la colonna sonora di “Trolls” contiene il singolo “Can’t stop the feeling!”, certificato 4 volte Platino e che ha raggiunto la #1 dell’Airplay radiofonico in Italia. Il brano è stato il più venduto nel 2016, ha debuttato alla #1 nella classifica Billboard Hot 100, ha vinto il GRAMMY Award nella categoria “Best Song for Visual Media” e ha ottenuto numerose nomination, tra cui un Premio Oscar®, un Golden Globe e molti altri.