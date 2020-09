AGI – Quarant’anni dopo aver ucciso John Lennon, l’assassino ha fatto le sue scuse alla vedova, Yoko Ono. Era il 1980 quando il 25enne Mark Chapman colpì a morte il celebre cantante dei Beatles fuori dal suo appartamento a New York. Un “atto spregevole“, come ha riconosciuto lo stesso omicida, parlando all’udienza per la libertà condizionale che gli è stata negata il mese scorso per l’undicesima volta.

“Voglio solo ribadire che mi dispiace per il mio crimine, non ho scuse, è stato fatto per auto-celebrazione”, ha affermato, spiegando di aver ucciso Lennon perché “era estremamente famoso”, non per il suo “carattere o il tipo di uomo che era”,

L’articolo Dopo 40 anni il killer di John Lennon si è scusato: “Un atto spregevole” proviene da Notiziedi.

