Dopo ‘C’è ancora domani’ un secondo film per Paola Cortellesi: “Siamo a buon punto”

(Adnkronos) – “Siamo a buon punto”. Così Paola Cortellesi parla del suo secondo film da regista – attualmente in lavorazione – sul red carpet dell’apertura della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, dove torna in veste di presidente della Giuria Concorso Progressive Cinema, a due anni dalla presentazione di ‘C’è ancora domani’. Dopo il grande successo riscosso dal suo film d’esordio “è stato più semplice trovare maggiore fiducia nei produttori per fare il secondo film. Quando avevo proposto ‘C’è ancora domani’, non è che c’era la fila”, conclude.

Sul palco della cerimonia di apertura della Festa del Cinema di Roma, che la vede nelle vesti di presidente di Giuria del Concorso, scherza sul marito e regista Riccardo Milani, che apre la 20esima edizione con il film ‘La vita va così’. “Molti penseranno che io sia qui a vantarmi dei successi di ‘C’è ancora domani’, che ha aperto la Festa del Cinema di Roma due anni fa. E invece no. Il mio scopo è molto più meschino: vorrei mettere un pochino di ansia da prestazione a mio marito che questa sera apre la Festa con il suo film ed è troppo sereno”, ha detto.