Dopo i dubbi dell’Antitrust nuovo patto Isp-Bper sulle filiali Ubi

AGI – Intesa Sanpaolo e Bper provano a superare i dubbi dell’Antitrust sull’ops lanciata dalla banca milanese su Ubi, allargando – fino a 532 filiali dalle 4-500 annunciate originariamente – il ramo d’azienda che l’istituto modenese acquisterà se l’operazione dovesse andare in porto. La notizia arriva nel giorno stabilito come termine per la consegna all’autorità sulla Concorrenza di “memorie scritte e documenti” in vista dell’appuntamento di giovedì 18, per cui è stata stabilito il termine “di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori”.

Nella sua valutazione preliminare, trapelata nei giorni scorsi, l’Antitrust aveva sostenuto che allo stato dei precedenti accordi non fosse possibile autorizzare l’ops,

