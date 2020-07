Dopo il crollo del Pil gli economisti escludono una ripresa a V

AGI – Dopo un calo storico del Pil come quello certificato oggi dalle stime preliminari dell’Istat, non ci sarà una ripresa a V per l’economia italiana, che per tornare ai livelli di fine 2019 dovrà attendere, se tutto andrà per il verso giusto, almeno un anno e mezzo. La morsa della pandemia da Covid-19 si è fatta sentire sulle attività del Paese, cosi’ come su quelle del resto d’Europa e degli Usa, e quello che sembra essere condiviso dagli economisti è che la ripresa non sarà a V.

Il calo del 12,4% del prodotto interno lordo, come evidenzia il professor Giuseppe Berta,

