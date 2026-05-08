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Dopo il Papa, Tajani: continua il tour diplomatico di Rubio
Politica

Dopo il Papa, Tajani: continua il tour diplomatico di Rubio

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ROMA – Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, è arrivato alla Farnesina per l’incontro con il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani. In agenda, un confronto sui principali temi dell’agenda internazionale e il rafforzamento dei rapporti Italia-Usa.Al centro, spiega una nota, “la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per la libertà di navigazione, il cessate il fuoco tra Libano e Israele e il disarmo di Hezbollah, il futuro post-Unifil, l’Ucraina e la transizione in Venezuela e a Cuba. Tajani e Rubio discuteranno anche di relazioni Ue-Usa, incluso il tema dei minerali critici”.
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