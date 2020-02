Dopo il primo caso in Africa, task force continentale contro il coronavirus

Con il primo caso confermato in Egitto, il coronavirus ha colpito anche in Africa e ora, per prepararsi al rischio concreto di un’epidemia da Covid-19, i vertici politici e sanitari hanno istituito una task force continentale. Ad annunciarlo è stato il direttore dell’Africa centers for disease control and prevention (Africa Cdc), John Nkengasong, nel corso di una conferenza stampa congiunta con l’Unione Africana, nella sede di Addis Abeba.

La Task Force Africa, che raggruppa esperti di epidemie di vari Stati e collabora con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è coordinata da cinque Paesi –

