lunedì, 24 Novembre , 25

Elezioni Regionali, Meloni: “Complimenti a Stefani e congratulazioni a Decaro e Fico”

(Adnkronos) - "Alberto Stefani sarà il nuovo Presidente...

Giappone, Tokyo costruisce resilienza climatica con Ia e impegno dei cittadini

(Adnkronos) - Tokyo, Nov 24 (Jiji Press) -...

Belve, Magnini: “Storia con Federica Pellegrini non è un bel ricordo”

(Adnkronos) - "La storia con Federica Pellegrini non...

Bodo-Juve a rischio rinvio? Allerta neve per la partita di Champions

(Adnkronos) - Bodo-Juve di Champions League a rischio...
dopo-la-cop30-turk-(onu)-solleva-la-questione-dei-crimini-climatici
Dopo la Cop30 Turk (Onu) solleva la questione dei crimini climatici

Dopo la Cop30 Turk (Onu) solleva la questione dei crimini climatici

Video NewsDopo la Cop30 Turk (Onu) solleva la questione dei crimini climatici
Redazione-web
Di Redazione-web

“Inadeguata risposta dei leader potrà essere considerata ecocidio?”

Milano, 24 nov. (askanews) – Il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite ha affermato che gli “scarsi risultati” del vertice sul clima COP30 sollevano la questione se la “fatale inazione” dei leader sulla crisi climatica possa un giorno essere considerata un crimine contro l’umanità. “Mi chiedo spesso come le generazioni future giudicheranno le azioni dei nostri leader, e la loro fatale inazione, sulla crisi climatica”, ha detto Volker Turk a un forum su imprese e diritti umani a Ginevra, chiedendo: “L’inadeguata risposta di oggi potrebbe essere considerata un ecocidio o addirittura un crimine contro l’umanità?”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.