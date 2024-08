ROMA – La scrittrice e attivista pro Palestina Cecilia Parodi è indagata a Milano per “istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa” e “diffamazione aggravata dall’odio razziale”. A quanto si apprende, la denuncia è arrivata da Liliana Segre dopo che la scrittrice aveva pubblicato sui social un video in cui offendeva la senatrice a vita e diceva in lacrime, tra le altre cose, “odio tutti gli ebrei” e “odio tutti gli israeliani, dal primo all’ultimo…” e non solo.

Ecco il video postato, tra gli altri, anche dal senatore di FdI Lucio Malan:

Questa è Cecilia Parodi, oratrice a Milano a febbraio invitata dai Giovani Democratici (PD) e a Roma in un evento del 29 giugno nell’ambito dell’estate romana di Roma Capitale: “Odio tutti gli ebrei, tutti, tutti gli israeliani, tutti quelli che li difendono, politici,… pic.twitter.com/vWEArQOl76 — Lucio Malan (@LucioMalan) July 6, 2024

L’articolo Dopo la denuncia di Liliana Segre indagata per antisemitismo la scrittrice Cecilia Parodi proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it