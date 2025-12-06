sabato, 6 Dicembre , 25

Dopo la maxi-multa Elon Musk ha detto che la Ue si deve sciogliere
Roma, 6 dic. (askanews) – L’imprenditore statunitense Elon Musk ha chiesto lo scioglimento dell’Unione Europea e la restituzione della sovranità a ciascun Paese membro. “L’Ue dovrebbe essere smantellata e la sovranità restituita a ogni Paese affinché i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini”, ha scritto Musk sul suo profilo X, il social che lui controlla. Ha inoltre messo in discussione da cosa esattamente gli Stati Uniti starebbero proteggendo l’Europa. Musk ha aggiunto in seguito, in un altro post su X, che la burocrazia dell’Ue sta “soffocando lentamente l’Europa”. In precedenza, un rappresentante della Commissione Europea aveva annunciato a Bruxelles che l’Ue aveva imposto alla piattaforma X una multa da 120 milioni di euro per violazione della Legge europea sui servizi digitali.

