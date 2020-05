“Abbiamo il dovere di costruire una nuova realtà”, Dobbiamo costruire “insieme una società più giusta, più equa, più cristiana”, e porre fine a una pandemia della povertà altrimenti “tutta la sofferenza sarà stata inutile”.

Così Papa Francesco in un videomessaggio in spagnolo ai partecipanti alla Veglia di Pentecoste mondiale organizzata on-line da CHARIS (Catholic Charismatic Renewal International Service).

“Quando usciremo da questa pandemia – sottolinea -, non saremo in grado di continuare a fare ciò che abbiamo fatto e come lo abbiamo fatto. Tutto sarà diverso. Tutta la sofferenza sarà stata inutile se non costruiamo insieme una società più giusta,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dopo la pandemia bisogna “costruire una nuova realtà”, ha detto il Papa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento