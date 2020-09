AGI – “Casino totale”: non è la citazione di un romanzo di Jean-Claude Izzo, ma la fotografia del clima interno al M5s proposta da un esponente di primo piano.

La scintilla in grado di far deflagrare il Movimento 5 Stelle potrebbe essere la diserzione del capo politico, Vito Crimi, dall’assemblea congiunta prevista per domani sera. Le voci di un possibile forfait si inseguono sulle chat interne dei gruppi e alimentano la tensione: “Se non viene, è meglio non riunirci affatto. Sarebbe una farsa”, è il commento di un parlamentare di primo piano.

Perché a Crimi, viene spiegato,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dopo la sconfitta elettorale la tensione dentro il Movimento è massima proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento