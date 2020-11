Dopo “le minacce” all’arbitro Paratici torna a parlare di rispetto delle regole e di giuste punizioni

Ha parlato invece Fabio Paratici, Chief Football Officer dei bianconeri: “La vicenda non ci coinvolge. Ci sono regole, norme e protocolli che esistono proprio per dare regolarità al campionato. Se qualcuno non rispetta le regole è giusto che sia punito da chi di dovere. Se guardiamo i fatti, negli ultimi due mesi un po’ tutte le squadre sono state colpite dal Covid ed è proprio grazie ai protocolli che le partite si sono disputate. Il protocollo è la strada più facile per far si che il campionato possa volgere al termine”.

Sono le parole di Fabio Paratici. Il diesse bianconero parla di rispetto pedissequo delle regole, peccato che non più tardi di due settimane fa irrompeva nello spogliatoio dell’arbiro per rivolgergli espressioni ingiuriose.

