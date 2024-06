dopo-l’esito-delle-europee-in-francia,-macron-scioglie-l’assemblea-nazionale

Dopo vittoria estrema destra Roma, 9 giu. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato lo scioglimento dell’Assemblea nazionale nel corso di un discorso alla nazione dopo i risultati delle europee in cui l’estrema destra ha vinto con oltre il 30% delle preferenze. “Ho deciso di restituirvi la scelta del vostro futuro parlamentare”, ha detto il presidente della Repubblica francese. Il primo turno si terrà il 30 giugno, il secondo il 7 luglio. La convocazione delle elezioni anticipate è una soluzione migliore “di tutti gli accordi, di tutte le soluzioni precarie. Fiducia nella Francia, per plasmare il futuro e non arretrare”, ha dichiarato Macron.

“Ho sentito il vostro messaggio e non lo lascerò senza risposta. In questo momento di verità democratica, e anche se sono l’unico leader politico senza scadenza elettorale personale, so di poter contare su di voi. La Francia ha bisogno di una maggioranza chiara, serena e concorde. Essere francesi significa fondamentalmente scegliere di scrivere la storia piuttosto che subirla”, ha continuato.