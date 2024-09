Dopo l’intervista di Sangiuliano al Tg1 è pioggia di commenti ironici sui social

ROMA – Gennaro Sangiuliano finisce nel mirino dell’ironia social degli utenti che ieri sera erano sintonizzati su Rai1 per vedere l’intervista/confessione del ministro al Tg1. Un colloquio lungo 17 minuti che a molti è sembrato essere una versione ridotta di Temptation Island, il programma in cui i tradimenti sono il pane quotidiano.

Sangiuliano, infatti, in non pochi tweet viene rappresentato davanti un falò di confronto: chiede scusa alla moglie per quanto successo e confessa le ‘corna’ come qualsiasi concorrente tentato da una tentatrice. Una storia intricata e ancora lacunosa quella con Maria Rosaria Boccia, che per altri potrebbe essere anche la trama di un film di Netflix o di una vecchia pellicola di Lino Banfi.

È sempre il tradimento a diventare oggetto di vari messaggi ironici che immaginano la reazione della moglie di Sangiuliano, colei che avrebbe fermato la nomina a consigliere del ministro per i Grandi Eventi. Si ironizza anche su una vecchia frase di Sangiuliano – “La moglie è importante per me” – con il sottofondo musicale di “Amici mai” di Antonello Venditti.

Il prossimo passo, secondo alcuni, sarà l’intervista a Belve di Boccia. Immancabile un pensiero anche a Geppi Cucciari. E, infine, qualcuno rappresenta Sangennaro come un personaggio dei Simpson e un personaggio dell’arte pompeiana con Boccia al suo fianco.

Ecco i tweet più ironici.

Intanto, in casa Sangiuliano… – Amore?! – Che c’è? – Ho visto dei messaggi un po’ strani sul tuo telefono. Quando hai finito di annaffiare le piante ne parliamo. – Va bene…#Sangiuliano #Boccia #4settembre pic.twitter.com/RPSGS6ecmb — Il conte Marx (@IlConteMarx) September 4, 2024

– Sì, Presidente: quello che sta parlando delle corna alla moglie in prime time è il ministro #Sangiuliano. – Sì: il ministro della Cultura del nostro Paese, Presidente. – No, non abbiam sintonizzato la tv su #TemptationIsland, Presidente: è il #Tg1. È la Rai.#Boccia #Chiocci pic.twitter.com/hOTZKuZe7K — Mr. Efis (@MrEfis79) September 4, 2024

– Maria Rosaria #Boccia, che belva si sente?

– Lo chieda alla moglie del ministro Sangiuliano… pic.twitter.com/YP1fAPmMx8 — Annamaria Rossi (@foggylady) September 3, 2024

L’articolo Dopo l’intervista di Sangiuliano al Tg1 è pioggia di commenti ironici sui social proviene da Agenzia Dire.

