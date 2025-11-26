mercoledì, 26 Novembre , 25

Chi l’ha visto, stasera 26 novembre: il caso di Claudio Mandia

(Adnkronos) - Stasera, mercoledì 26 novembre, alle 21.20...

Meta, Antitrust apre procedimento per abuso posizione dominante

(Adnkronos) - L'Antistrust apre un procedimento cautelare contro...

Ucraina-Russia, Zaporizhzhia sotto attacco. Piano di pace, Trump ottimista

(Adnkronos) - Vasta offensiva della Russia in Ucraina,...

‘Gigi e Vanessa insieme’, stasera 26 novembre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) - Stasera, mercoledì 26 novembre, in prima...
dopo-nove-anni-arriva-‘zootropolis-2’,-da-oggi-al-cinema-l’atteso-sequel-disney
Dopo nove anni arriva ‘Zootropolis 2’, da oggi al cinema l’atteso sequel Disney

Dopo nove anni arriva ‘Zootropolis 2’, da oggi al cinema l’atteso sequel Disney

DALL'ITALIA E DAL MONDODopo nove anni arriva 'Zootropolis 2', da oggi al cinema l'atteso sequel Disney
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Da oggi, 26 novembre, il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios è nelle sale italiane, ‘Zootropolis 2’. A nove anni dal ‘cartoon’ premio Oscar ‘Zootropolis’, una nuova avventura di Judy Hopps e Nick Wilde fa felici i fan. Tutto quello che c’è da sapere sull’atteso sequel per tutta la famiglia. 

Nel nuovo film d’animazione, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De’Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d’ora.  

‘Zootropolis 2’ sviluppa il coinvolgente messaggio del primo film, amplificando l’idea universale e piena di speranza secondo cui, con perseveranza e lavoro di squadra, chiunque può raggiungere qualsiasi obiettivo purché sia pronto a provarci. Il nuovo film inizia subito dopo la conclusione del primo, con Judy e Nick che cercano di far funzionare la loro nuova collaborazione nonostante alcune difficoltà iniziali. Ma proprio mentre stanno scoprendo i loro punti di forza (e le loro differenze) come squadra, vengono coinvolti in un mistero vecchio di decenni che coinvolge la famiglia più importante di Zootropolis, i Lynxley, unito all’arrivo del primo serpente mai avvistato nella metropoli animale in cento anni.  

Proprio come il film del 2016 a nche questo è diretto da Jared Bush e Byron Howard, che per il primo ‘Zootrpolis’ vinsero il premio Oscar.  

Nel film la nuova canzone originale ‘Zoo’ interpretata da Shakira. La musica e il testo sono stati scritti dalla cantante insieme a Ed Sheeran e Blake Slatkin, che hanno anche prodotto il brano con Alex (A.C.) Castillo. La colonna sonora strumentale di ‘Zootropolis 2’ invece è composta dal vincitore dal premio Oscar Michael Giacchino. 

Tra le nuove voci italiane del film troviamo Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio, Max Mariola e Stefania Andreoli. (LEGGI L’INCONTRO CON I DOPPIATORI) 

Il film dura 108 minuti e dopo i titoli di coda c’è una breve scena aggiuntiva.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.