dopo-ok-a-piano-espansione,-israele-richiama-migliaia-di-riservisti

“Rilasciate gli ostaggi e Hamas deponga le armi e la guerra finirà”

Tel Aviv, 5 mag. (askanews) – Il portavoce del governo israeliano, David Mencer, ha affermato che Israele sta richiamando decine di migliaia di riservisti per espandere l’offensiva israeliana a Gaza. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato l’espansione delle operazioni militari a Gaza, inclusa la “conquista” del territorio palestinese, afferma un funzionario.”Questa settimana, Israele sta richiamando decine di migliaia di riservisti per rafforzare ed espandere le nostre operazioni a Gaza. Non per occupare, ma per espandere l’operazione militare. Perché? Per aumentare la pressione su Hamas affinché rilasci i nostri ostaggi. In altre aree, Israele distruggerà tutte le infrastrutture terroristiche”, ha dichiarato Mencer.”Il Gabinetto di Sicurezza ha approvato all’unanimità il piano operativo per sconfiggere Hamas a Gaza e restituire gli ostaggi. Israele ha chiarito: rilasciate gli ostaggi e Hamas deponga le armi, e la guerra finirà”, ha aggiunto.”Il piano includerà, tra le altre cose, l’espansione e il mantenimento dei territori, non l’occupazione, l’espansione e il mantenimento dei territori e lo spostamento della popolazione di Gaza verso Sud a propria difesa, impedendo ad Hamas di catturare rifornimenti umanitari e ci saranno inoltre potenti attacchi contro Hamas”, ha precisato.