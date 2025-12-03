mercoledì, 3 Dicembre , 25
Dopo Roma ‘lista stupri’ nei bagni di un liceo anche a Lucca

Redazione-web
(Adnkronos) – Un elenco con i nomi di due studentesse accompagnato dalla scritta “Lista stupri” è comparso questa mattina nei bagni maschili del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, a pochi passi dal centro storico della città. L’allarme è stato immediatamente raccolto dalla preside, che ha fatto rimuovere la scritta e avvisato le forze dell’ordine. 

Sebbene gli autori del gesto non siano ancora stati identificati, le indagini della Questura di Lucca sono in corso. Il gesto sembra configurarsi come un tentativo di emulare un episodio analogo avvenuto nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare di Roma. La scuola e le autorità hanno espresso forte preoccupazione per la gravità dell’accaduto, sottolineando l’importanza di tutelare gli studenti e prevenire atti di violenza o intimidazione. 

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a collaborare per individuare i responsabili. Intanto, l’episodio ha riacceso il dibattito sul fenomeno della diffusione di minacce e violenze verbali nelle scuole italiane, evidenziando la necessità di interventi educativi e di sorveglianza più attenti. 

