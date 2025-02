Dopo Sanremo Marco Masini presto in tour: 21 date per “Ci vorrebbe ancora il mare”

BOLOGNA – Dopo il successo con la cover di ‘Bella stronza’ portata a Sanremo insieme a Fedez, Marco Masini si prepara a tornare in tour, in teatri e palazzetti. Un calendario ricco di date che si apre a Piacenza il 5 luglio a Padova e finirà il 2 dicembre a Napoli, portando il cantautore toscano, oggi, in giro per l’Italia. Il nome del tour? Ci vorrebbe ancora il mare. Con un richiamo ad uno dei suoi più grandi successi, il pezzo ‘Ci vorrebbe il mare’, datato 1990, lo stesso anno in cui Masini portò al festival di Sanremo ‘Disperato’ vincendo nella sezione Giovani. Quell’anno uscì l’album “Il cielo della vergine”, che per il cantautore fu uno straordinario successo.

Il nome del tour richiama esplicitamente, infatti, le date ’90 e ’95, anni, date che hanno segnato per il cantautore momenti di grande successo. Se il ’90 è l’anno in cui Marco Masini diventò famoso, il 1995 è l’anno in cui uscì l’album ‘Il Cielo della Vergine’, che conteneva brani come ‘Bella stronza’ (portata appunto a Sanremo, quest’anno, in una versione rivisitata e molto emozionante insieme a Fedez) e ‘Principessa’. Il tour in partenza a luglio arriva “a 35 anni di carriera e 30 anni dall’album iconico ‘Il Cielo della Vergine'”, si legge sul sito del cantante. Nei concerti, Masini “ripercorrerà i suoi più grandi successi, tra cui Disperato, Bella Stronza, Perché lo fai e molti altri”.

Sui social, Masini presenta così il suo tour: “35 anni di musica, storie ed emozioni. Canzoni che ci hanno unito e che ancora oggi continuano a farlo. E allora, quale modo migliore per festeggiare se non tornare sul palco e vivere tutto questo insieme? Da luglio a dicembre sarò in tour in tutta Italia, dai teatri ai palasport. Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale, in quegli occhi e in quelle voci che si ritroveranno, faremo di nuovo la magia: il passato che ritorna, il futuro da immaginare, il presente da vivere intensamente”.

TUTTE LE DATE DEI CONCERTI

5 luglio – PIACENZA, PALAZZO FARNESE – NUOVA DATA

7 luglio – UDINE, CASTELLO DI UDINE – NUOVA DATA

18 luglio – BARD (AO), FORTE DI BARD – NUOVA DATA

19 luglio – CERVERE (CN), ANFITEATRO DELL’ANIMA – NUOVA DATA

24 luglio – PORTO RECANATI (MC), ARENA B. GIGLI – NUOVA DATA

27 luglio – BARLETTA (BT), FOSSATO DEL CASTELLO – NUOVA DATA

6 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU), TEATRO LA VERSILIANA – NUOVA DATA

6 settembre – VERONA, TEATRO ROMANO FESTIVAL FLOW – NUOVA DATA

18 ottobre 2025 – ROMA, PALAZZO DELLO SPORT

24 ottobre 2025 – MILANO, UNIPOL FORUM

25 ottobre 2025 – FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM

31 ottobre – TORINO, TEATRO COLOSSEO – NUOVA DATA

3 novembre – BOLOGNA, TEATRO EUROPAUDITORIUM – NUOVA DATA

7 novembre – PADOVA, GRAN TEATRO GEOX– NUOVA DATA

8 novembre – BRESCIA, TEATRO CLERICI – NUOVA DATA

13 novembre – VARESE, TEATRO DI VARESE – NUOVA DATA

20 novembre – MONTECATINI (PT), TEATRO VERDI – NUOVA DATA

25 novembre – BARI, TEATRO TEAM – NUOVA DATA

27 novembre – CATANIA, TEATRO METROPOLITAN – NUOVA DATA

30 novembre – PALERMO, TEATRO POLITEAMA GARIBALDI – NUOVA DATA

2 dicembre – NAPOLI, TEATRO AUGUSTEO – NUOVA DATA

