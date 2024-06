Dopo Sinner, Santanché sale sul carro dell’Italia Under 17: “Campioni alla faccia della sinistra”

ROMA – Più che ministra del Turismo, aspirante ministra dello Sport. Daniela Santanché salta di carro in carro, ad uso campagna elettorale. Prima è salita di corsa – con un certo successo sui social – su quello di Sinner numero 1 al mondo, abbinando la scalata al tennis mondiale dell’altoatesino ai “record di turisti” e “all’aria nuova”. Oggi rimbalza su quello della Nazionale Under 17 campione d’Europa, con un messaggio su Facebook che recita così: “Non abbiamo ancora votato e abbiamo già conquistato l’Europa. Continuano a raccontarci che l’Italia è un Paese per vecchi e invece i nostri giovani conquistano l’Europa e il mondo. Ieri Sinner n.1 oggi l’under 17 campione di Europa. Alla faccia della sinistra il tricolore sventola sempre più in alto“. Europei, europee… che differenza fa?

