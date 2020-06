Dopo tre mesi, ha riaperto la Torre Eiffel

AGI – Chiusa dal 13 marzo, la Torre Eiffel riapre oggi al pubblico, che per visitarla avrà l’obbligo di indossare la mascherina e per raggiungere la cima dovrà salire a piedi i suoi 700 gradini. Nell’annunciare il ‘ritorno’ della ‘dame de fer’ (‘signora di ferro’), aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22, la stampa d’Oltralpe commenta che si tratta di un “deconfinamento sportivo” per la Torre Eiffel, i cui ascensori rimarranno chiusi per motivi sanitari fino al 1 luglio. L

‘accesso è consentito a un numero limitato di persone – circa 700 per piano invece delle solite 1.250 a 2 mila –

