AGI – Un esemplare del rarissimo kiwi bianco è morto dopo aver subito un intervento, scatenando il dolore degli ambientalisti in Nuova Zelanda. L’amato kiwi Manukura, primo kiwi bianco mai nato in cattività, aveva tutte le piume bianche per un raro tratto genetico.

I kiwi, caratteristici dell’Isola del Nord in Nuova Zelanda, sono una specie a rischio di estinzione e hanno ispirato giocattoli e libri. Manukura, nata nel 2011, era stata portata all’ospedale specialistico Wildbase all’Università di Massey a Palmerston North all’inizio di dicembre dopo una consistente perdita di peso.

I veterinari hanno trovato un uovo non fecondato che non era riuscita a deporre e dopo l’operazione per rimuoverlo,

L'articolo Dopo un intervento è morto il raro kiwi bianco Manukura proviene da Notiziedi.

