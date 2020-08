Dopo una lite col marito gli getta addosso l’acido, l’uomo è grave

AGI – Degenera a Brindisi una lite tra moglie e marito. La donna getta acido addosso all’uomo provocandogli gravi ustioni alle braccia, alle gambe e su altre parti del corpo. La lite è scoppiata in via Pace Brindisina nel quartiere Commenda.

L’uomo, 52enne, era in auto, una Fiat 500, e dopo essere stato aggredito dalla moglie con l’acido, ha cercato scampo in un negozio difronte al posto dove aveva lasciato l’auto. La vittima ha chiesto disperatamente aiuto e in diversi si sono prodigati gettandogli acqua addosso per alleviare le ustioni. “Aiutatemi, sto bruciando” ha supplicato l’uomo.

