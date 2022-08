Doppia vittoria italiana agli Europei di Frisbee Under17

Bologna – Azzurrini mattatori agli Europei di Ultimate Frisbee. La delegazione italiana partita da Bologna alla volta di Wroclaw in Polonia per giocare l’Europeo Under 17 e il Mondiale Under 20 porta a casa medaglie pesanti: oro per le ragazze e per ragazzi dell’Under 17, argento per la squadra Mixed Under 17, in cui giocano assieme maschi e femmine. Ma anche le nazionali ‘maggiori’ si sono fatte valere: bronzo per gli azzurri Under 20 e quarto posto per le ragazze italiane di pari età. Già ieri la Federazione italiana Flying disc annunciava con orgoglio che le squadre azzurre erano arrivate a fine torneo a giocarsi le medaglie che contano. E oggi quattro squadre su cinque se le sono messe al collo. Si tratta di giocatori e giocatrici che arrivano soprattutto da Rimini, Bologna, da Milano e Padova, ma anche -tra gli altri- da Como, Fano, Reggio Emilia, Trento e Cremona.

SPEDIZIONE VINCENTE IN POLONIA: 2 ORI, UN ARGENTO, UN BRONZO E UN QUARTO POSTO

“Entrambe le nostre rappresentative Under 20 sono tra le migliori quattro al mondo- diceva ieri la Federazione sui social- un successo e un traguardo incredibile per questi ragazzi e ragazze, nonché per tutta la federazione”. Per i campionati europei, oggi, le ragazze Under 17 hanno battuto in finale le pari età francesi 15 a 8, e i ragazzi i loro avversari blues (finora imbattuti) per 9 a 8, dopo una battaglia punto a punto e in rimonta. La squadra ‘Mixed’ ha invece perso in finale 14 a 6 dagli ungheresi, aggiudicandosi così il secondo posto. Per quanto riguarda i mondiali, gli azzurri Under 20 hanno prevalso 15 a 12 nella finale per il terzo e quarto posto sul Canada, che invece nel femminile ha sconfitto le giovani italiane per 15 a 13. L’Under 17 maschile si è presa la rivincita dopo tre anni, perchè nella finale del 2019 erano stati sconfitti proprio dalla Francia. La vittoria “era tanto attesa”, ha detto il coach a fine partita, lodando la capacità dei suoi giocatori di superare la pressione iniziale per rimontare lo svantaggio.Le nazionali azzurre sono attese per il rientro nella giornata di domenica, quando arriveranno in treno di nuovo a Bologna.

