doppietta-di-mctominay-stende-il-torino,-il-napoli-in-vetta-a-+3-sull’inter

(Adnkronos) – Il Napoli non spreca l’occasione di allungare in vetta alla Serie A. Gli azzurri sfruttano al meglio il ko dell’Inter con la Roma, sconfiggendo per 2-0 il Torino tra le mura amiche del ‘Maradona’ grazie alla doppietta di McTominay che permette alla squadra di Conte di portarsi in vetta alla Serie A con 74 punti, 3 in più dei nerazzurri. I granata restano invece fermi in decima posizione a quota 43.

Botta e riposta in avvio di partita. Ospiti pericolosi dopo meno di un minuto con un’azione confusa in area che non riescono a concludere col tiro. Dall’altra parte palla Spinazzola serve Lukaku, il belga va al tiro respinto dalla difesa avversaria. Al 7′ gli azzurri sbloccano la partita: palla in profondità di Di Lorenzo per Anguissa che appoggia al centro, dove McTominay arriva in anticipo e col destro in area batte il portiere avversario, andando a segno per la terza partita di fila e arrivando in doppia cifra. All’11’ i granata vanno vicini al pari. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla viene ributtata in avanti di testa e ne potrebbe approfittare Adams che però svirgola davanti al portiere e spedisce alto.

Al 20′ l’ex Elmas calcia dalla distanza, la deviazione diventa un assist per Biraghi che cerca un altro cross in mezzo da buona posizione, impreciso però per i compagni. Nella fase centrale della prima frazione la partita diventa più bloccata con le squadre che faticano a trovare sbocchi nella metà campo avversaria. Nei minuti finali del primo tempo il Napoli accelera e trova il raddoppio al 41′: Politano giostra la sfera sul lato destro e crossa in mezzo, dove McTominay si infila in mezzo a due e va a segno con preciso destro che supera Milinkovic-Savic. Al 44′ giallo a Maripan che stende Politano in ritardo.