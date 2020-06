Doppietta Dzeko trascina la Roma, 2-1 in rimonta alla Samp

ROMA (ITALPRESS) – La Roma rimonta, trova il successo con una doppietta di Edin Dzeko e risponde presente. All’Olimpico la squadra giallorossa vince 2-1 contro la Sampdoria e si porta a quota 48 punti in classifica nonostante un primo tempo sottotono che ha visto la formazione di Fonseca distratta soprattutto in alcuni degli elementi migliori della stagione. Su tutti Amadou Diawara protagonista suo malgrado del vantaggio della Sampdoria con un retropassaggio che dà la chance a Gabbiadini di saltare Mirante e di appoggiare in rete. Ma il primo tempo da incubo dell’ex Napoli non è finito e al 27′ si fa scippare la palla in posizione pericolosa da Jankto autore di una conclusione che trova la deviazione di Mirante sul palo.

