(Adnkronos) – Fiocco rosa doppio per Veronica Peparini e Andreas Muller. Penelope e Ginevra, le gemelline della coppia, sono nate oggi e l’annuncio è stato fatto su Instagram dove Andreas ha condiviso un tenero post in cui tiene tra le braccia le due piccole. Il ballerino di Amici ha scritto: “Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco”.