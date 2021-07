D’Orazio (Modaimpresa): “In pandemia ci siamo concentrati sulla resistenza, ora c’è bisogno di sviluppo”

NAPOLI – “Ci siamo riorganizzati perché ci aspettano tempi duri per un ritorno, si spera, alla realtà precedente. Il mio nuovo ruolo riguarda proprio lo sviluppo”. Così alla Dire Romolo D’Orazio, fondatore e amministratore delegato della molisana Modaimpresa srl che, dopo la delibera degli azionisti, salirà, nell’ambito della holding, a capo dello sviluppo dei marchi già in portafoglio e della ricerca dei nuovi brand. “Durante la pandemia – spiega – ci siamo dovuti concentrare sulla sopravvivenza e sulla resistenza. Adesso il mio compito sarà quello di sviluppare i marchi esistenti e di individuarne di nuovi per lo sviluppo del mercato internazionale. La pandemia – prosegue D’Orazio – ci ha messo di fronte al fenomeno della digitalizzazione anche nel nostro settore. Ormai bisogna andare a cercare anche questi canali di distribuzione e una delle mie attività sarà quella di sviluppare questo canale che in tutto il mondo della moda è poco sfruttato. Il covid ci ha posto nella condizione di acquistare online, ma ci ha anche svelato che è un canale che può dare grandi performance. Ovviamente – conclude – non andrà mai a sostituire l’offline”.

