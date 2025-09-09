Dori Ghezzi: “De André avrebbe appoggiato la Global Flotilla”

ROMA – “Certo, Fabrizio avrebbe appoggiato la missione della Global Sumud Flotilla”. A parlare è Dori Ghezzi, compagna del cantautore genovese Fabrizio De André, intervistata dall’agenzia Dire a margine della presentazione del Premio De André che si terrà alla Magliana, a Roma, sabato e domenica.

Ghezzi ha ricordato le posizioni di De André sul tema della guerra. “Lui era molto deluso. Aveva sostenuto di aver detto delle cose che non erano servite a nulla. ‘La guerra di Piero’, per esempio, racconta come vedeva le guerre. E lui diceva ‘sì, mi amano, ma non mi seguono’. Aveva lasciato come testamento una frase che ora è l’emblema della Fondazione: ‘E poi ad un tratto l’amore scoppiò dappertutto’. E diceva: ‘Questo a me non è capitato, ma spero capiti un giorno'”.

L’artista ha poi specificato la sua visione. “Io sono del parere che quando nascono queste guerre è perché conviene a qualcuno. Che però in guerra non ci va, ci manda i pacifisti. Ed è sbagliato prendere le parti di un Paese o di un altro. Proprio perché entrambi sono vittime. Bisogna stare molto attenti e sperare solo che all’interno del proprio Paese ci si renda conto degli errori che stanno commettendo per tornare indietro. Non puoi metterti a fare la guerra a tua volta a quel Paese perché sta sbagliando. È sbagliato schierarsi, sono vittime sia da una parte che dall’altra. E quei pochi che dominano sono i peggiori al mondo, perché hanno interessi personali e sono garantiti economicamente”, ha concluso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it