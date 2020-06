Dossena: “Napoli e Liverpool legate dalla stessa passione”

Andrea Dossena, ex terzino sinistro di Napoli e Liverpool, ha parlato delle affinità tra le due squadre in cui ha militato in passato. L’ex calciatore ha parlato della passione che lega i due club entrambi vincitori rispettivamente della Coppa Italia e del titolo di campioni di Premier League.

Dossena paragona Napoli e Liverpool

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea Dossena ha illustrato le affinità tra il Napoli e Liverpool. Inoltre ha commentato la vittoria del campionato da parte dei Reds:

“Ho sempre sostenuto che il club azzurro è la Liverpool italiana. Entrambe le piazze vivono il calcio in una maniera passionale, ed in Inghilterra come in Italia ci sono rivalità cittadine che vanno ben oltre lo sport. Per questo sono contento di quanto sta facendo la squadra inglese, che ha meritato questo successo. In primis sono felicissimo per Klopp. L’allenatore tedesco ha grandissime doti umane e professionali, e merita di arrivare più in altro possibile. Dopo una carriera da calciatore a livelli non altissimi, ora si sta consacrando come Top Manager. Si è costruito, prima al Mainz e poi al Borussia Dortmund, la strada per la consacrazione. Poi è arrivato a Liverpool e quello che ha fatto l’abbia visto tutti”.

