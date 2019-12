Dossena: “Sarà dura per il Napoli arrivare in Champions, Atalanta e Roma corrono tanto”

L’ex calciatore Andrea Dossena ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a TMW Radio.

Sarà molto difficile per il Napoli di Gattuso arrivare in Champions, non è semplice rimontare Atalanta e Roma. Stiamo parlando di due squadre che stanno facendo molto bene, i bergamaschi sono ancora senza Zapata. Mentre i giallorossi sono solidi. Quest’anno le avversarie per la Champions corrono tanto, mi ricordo l’anno scorso che la corsa andava più a rilento. Ancelotti all’Everton è una mossa molto rischiosa, arriva in corsa in una squadra che non sta facendo per nulla bene. Dovrà lavorare molto.