Dott. Caruso su Osimhen: “Di solito circa tre settimane di stop, ma c’è una notizia positiva”

Leopoldo Caruso, ortopedico dell’ospedale Pellegrini di Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della gravità della lussazione alla spalla di Victor Osimhen e dei tempi di recupero stimati:

Già se la lussò ai tempi del Wolfsburg, quindi è recidivo. Bisogna stare attenti. Se è una circostanza abituale, come per Chiriches, bisognerà per forza ricorrere all’intervento chirurgico. I tempi di recuperano saranno più brevi. Di solito si tratta di tenere un tutore per circa tre settimane e da lì si cominciano le terapie. Secondo me sarà difficile immaginarselo in campo. Già è più fattibile aspettarselo in campo contro la Roma. La buona notizia è che si esclude l’intervento, in quel caso i tempi di recupero sono più lunghi.