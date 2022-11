Dottore del Gaslini medaglia d’oro Società americana pediatrica

Riconoscimento al professor Andrea Rossi

Roma, 3 nov. (askanews) – Dopo la nomina a socio onorario della Società americana di Radiologia Pediatrica (SPR) ricevuta nel 2021, il professor Andrea Rossi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuroradiologia dell’Istituto Giannina Gaslini, ha ricevuto un altro e ancora più prestigioso riconoscimento alla carriera: la Medaglia d’Oro della Società Americana di Neuroradiologia Pediatrica (ASPNR), la società scientifica di riferimento per la Neuroradiologia Pediatrica: “for outstanding work in the field of pediatric neuroradiology…the Society recognizes the contributions, accomplishments, and dedication to the neuroimaging care of children”. “Un riconoscimento autorevole che arriva da oltreoceano, non autoreferenziale ma riconosciuto a livello internazionale, conferma il valore dei nostri medici, ed è garanzia del massimo impegno profuso per i tanti bambini che si rivolgono al nostro ospedale pediatrico. Si tratta per il Gaslini quasi di una tradizione di eccellenza: la Medaglia d’Oro della Società Americana di Neuroradiologia Pediatrica è stata finora conferita solo a 20 persone, di cui solamente 4 non americane: significativamente, tra questi un solo Italiano, il dott. Paolo Tortori Donati, predecessore del prof. Rossi come primario della Neuroradiologia del Gaslini, premiato nel 2016” commenta il presidente dell’IRCCS G. Gaslini, Edoardo Garrone. “La notizia del prestigioso riconoscimento al professor Andrea Rossi da parte della società americana di Neuroradiologia pediatrica ci riempie di orgoglio – affermano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. A lui rivolgiamo i nostri complimenti per il ulteriore traguardo raggiunto, estesi anche al team di professionisti con cui lavora all’istituto pediatrico Gaslini per garantire ai piccoli pazienti risposte sempre più innovative ed efficaci, sotto il profilo della cura e della ricerca scientifica. Il professor Rossi è uno dei pochi cittadini non americani ad avere ricevuto questo premio: una medaglia che testimonia e conferma ancora una volta l’eccellenza italiana e internazionale del nostro Irccs pediatrico, all’interno del sistema sanitario ligure”. Il professor Andrea Rossi, direttore dell’Unità Operativa Complessa Neuroradiologia dell’Istituto pediatrico scientifico Giannina Gaslini di Genova, che da diversi anni è punto di riferimento per la Neuroradiologia pediatrica a livello italiano ed europeo, ricopre attualmente gli incarichi di presidente eletto e segretario generale dell’European Society of Neuroradiology e past president dell’Associazione Italiana di Neuroradiologia, oltre che il ruolo di professore straordinario di Neuroradiologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Genova. La medaglia sarà consegnata al professor Rossi il 13 gennaio 2023 a New Orleans, in occasione del 5° Meeting Scientifico annuale della Società Americana di Neuroradiologia Pediatrica. continua a leggere sul sito di riferimento