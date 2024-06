doValue sigla accordo per il 100% di Gardant per 230 milioni di euro più azioni

Gardant rafforza le partnership con Banche e investitori diversificando l’offerta di prodotti (circa 40% ricavi da crediti non inesigibili)

doValue ha recentemente stipulato un accordo giuridicamente vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Gardant per un importo cash di 230 mln di euro (di cui 50 mln di euro per il rifinanziamento dell’indebitamento finanziario netto). Inoltre, doValue emetterà nuove azioni con un premio rispetto all’attuale Valore di Mercato, garantendo agli azionisti di Gardant una quota di proprietà del 20% in doValue.

“Il pacchetto finanziario concordato in relazione all’acquisizione comprende un nuovo pacchetto di finanziamento bancario di 500 mln di di euro, come spiegato nelle note. Aumento totale del capitale di Mercato di 150 mln di euro con aumenti di capitale riservati agli azionisti e diritti di opzione per gli azionisti nuovi ed esistenti soggetto a obblighi di distribuzione proporzionale da parte di veicoli gestiti da Fortress Investment Group, Elliott, veicoli gestiti da Bain Capital Credit, LP o da sue affiliate, nonché alcuni azionisti di minoranza di Gardant, per un ammontare di 82,5 mln”.

Il pacchetto di finanziamento di cui sopra fornisce risorse sufficienti per acquisire Gardant, un rifinanziamento completo di Obbligazioni Senior Secured con scadenza nell’anno 2025, e include liquidità aggiuntiva per sostenere il rimborso di Obbligazioni Senior Secured con scadenza nel 2026 attraverso la liquidità disponibile e la generazione di flussi di cassa futuri.

Guardant rafforza le sue partnership con Banche e investitori, in particolare attraverso contratti e importanti asset funzionali UTP, e diversifica la sua offerta di prodotti (circa il 40% dei ricavi da crediti non inesigibili), rafforzando al contempo la posizione di leadership di doValue in Italia ruolo importante nel sostenere ulteriormente la crescita di attività di gestione.

Giovanni Lombardi Stronati

Immagine di freepik

