Dove si tenne Primo Concilio di Nicea, il Papa parlerà ai cristiani

Milano, 20 nov. (askanews) – Durante la sua visita in Turchia a fine novembre, Papa Leone XIV parlerà ai cristiani dal luogo del Primo Concilio di Nicea, un incontro che contribuì a plasmare il consenso religioso all’interno del cristianesimo. Leone sarà lì per il 1700esimo anniversario dell’evento. La Basilica sommersa di San Neofito è stata scoperta nel 2014 nel lago di Iznik ed è di grande importanza per tutte le comunità cristiane proprio per lo storico concilio che vi si tenne nel 325 d.C.