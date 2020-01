La gara tra Napoli e Inter sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento SKY Sport o SKY Calcio. In alternativa, è possibile seguire il match anche in streaming, su Now Tv o Sky GO.

