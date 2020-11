Dove vedere Napoli-Milan in tv e streaming

Domenica 22 novembre la piattaforma streaming Dazn ospiterà, come di consueto, due incontri: Fiorentina-Benevento alle 12.30 e Inter-Torino alle 15.00. Le restanti partite sono in programmazione, sempre domenica, su Sky: si parte alle 15.00 con Roma-Parma (Sky Sport Serie A canale 202 e Sky Sport canale 252), Sampdoria-Bologna (Sky Sport canale 254) e Verona-Sassuolo (Sky Sport canale 253). Udinese-Genoa si giocherà alle 18.00 (Sky Sport Serie A canale 202 e Sky Sport canale 251) mentre per il big match Napoli-Milan si dovranno attendere le 20.45 (Sky Sport Uno canale 201, Sky Sport Serie A canale 202 e Sky Sport canale 251).

