Dow Jones brinda a novembre, miglior mese dal 1987

AGI – Wall Street chiude in calo ma il Dow Jones brinda a novembre e registra il suo miglior mese da gennaio del 1987. Per l’S&P 500 e il Nasdaq invece è stata la migliore performance mensile da aprile. Al termine della giornata il Dow Jones scende dello 0,89% a 29.644,20 punti, il Nasdaq cede lo 0,06% a 12.198,74 punti mentre lo S&P 500 lascia sul campo lo 0,45% a 3.621,82 punti. Secondo gli analisti, sulla debolezza di oggi ha influito il bilanciamento dei portafogli adottato dagli investitori a fine mese, con le prese di profitto dopo un novembre forte grazie ai passi in avanti compiuti sul fronte dei vaccini e alle rinnovate speranze per una ripresa economica già nel 2021.

