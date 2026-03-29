domenica, 29 Marzo , 26
HomeAttualitàDP World Tour: vince Alex Fitzpatrick, 6° F. Molinari
dp-world-tour:-vince-alex-fitzpatrick,-6°-f.-molinari
DP World Tour: vince Alex Fitzpatrick, 6° F. Molinari
Attualità

DP World Tour: vince Alex Fitzpatrick, 6° F. Molinari

Redazione-web
By Redazione-web

-

0
0

Roma, 29 mar. (askanews) – Due azzurri in top ten nell’Hero Indian Open: Francesco Molinari, sesto con 285 (-3) colpi, e Matteo Manassero, nono con 286 (-2), entrambi autori di un bel finale, nel torneo organizzato dal DP World Tour in collaborazione con il Professional Golf Tour of India (PGTI), e vinto dall’inglese Alex Fitzpatrick con 279 (70 68 72 69, -9).

Sul percorso del DLF Golf & Country Club (par 72), a Nuova Delhi in India, Fitzpatrick, al suo primo titolo, ha concluso la gara con un parziale di 69 (-3) sorpassando nelle ultime battute lo spagnolo Eugenio Chacarra, campione uscente, secondo con 281 (-7) dopo essere stato leader nei due turni centrali. L’inglese (otto birdie, tre bogey, un doppio bogey) ha operato la sua rimonta nel rientro con cinque birdie in sette buche e concedendosi il lusso di un doppio bogey a chiudere, perché nel frattempo Chacarra, al vertice alla 14ª, è crollato con tre bogey (75, +3, tre birdie, sei bogey).

In terza posizione con 283 (-5) il francese Ugo Coussaud, il sudafricano MJ Daffue e l’inglese Andy Sullivan, in sesta, insieme a Molinari, anche gli scozzesi Ewen Ferguson e Calum Hill e un altro scozzese, David Law, ha affiancato Manassero. In 54ª Gregorio De Leo con 300 (+12) e in 65ª Stefano Mazzoli con 308 (+20).

Alex Fitzpatrick, 27enne di Sheffield, pro dal 2022, fratello minore di Matt, vincitore di un major, prima di questo successo ne vantava uno sull’HotelPlanner Tour (British Challenge, 2023). Recentemente ha avuto un crescendo di forma testimoniato dal 14° e dal sesto posto nelle due uscite precedenti in Sudafrica (South African Open e Joburg Open). E’ stato gratificato con la prima moneta di 433.500 dollari su un montepremi di 2.550.000 dollari.

Francesco Molinari (72 72 71 70) è terminato per la terza volta tra i dieci in cinque presenze risalendo dalla 13ª piazza con un 70 (-2, tre birdie, un bogey). Matteo Manassero (72 72 74 68) ha rimontato dalla 30ª con sei birdie e due bogey per il 68 (-4), score più basso di giornata per la sua miglior prestazione stagionale. Non hanno superato al taglio Francesco Laporta, 84° con 151 (+7), Filippo Celli, 109° con 155 (+11), ed Edoardo Molinari, 117° con 156 (+12), tornato sul circuito dopo lo stop per un infortunio alla mano. (Foto Stefano di Maria)

Previous article
Evelina Sgarbi, l’appello ad Achille Lauro: “Vorrei conoscerlo”. E la dedica a papà Vittorio

POST RECENTI

Attualità

Herzog chiama Pizzaballa: profondo dolore per quanto successo

Roma, 29 mar. (askanews) – Il presidente israeliano Isaac Herzog ha telefonato al Patriarca latino di Gerusalemme, Cardinale Pierbattista Pizzaballa, per esprimere il suo "profondo...
Attualità

L’ambasciatore di Israele in Italia: divieto a Pizzaballa solo per questione di sicurezza

Roma, 29 mar. (askanews) – "Noi comprendiamo che quello di oggi è un giorno significativo per il mondo cattolico e non avevamo alcuna intenzione di...
Attualità

Macron: pieno sostegno a Pizzaballa e ai cristiani in Terra Santa

Roma, 29 mar. (askanews) – "Esprimo il mio pieno sostegno al Patriarca latino di Gerusalemme e ai cristiani della Terra Santa, ai quali è stato...
Attualità

Schlein: il governo prenda distanze una volta per tutte dal criminale Netanyahu

Roma, 29 mar. (askanews) – "Il governo italiano esprima forte la sua condanna e prenda una volta per tutte le distanze dal criminale governo Netanyahu,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.