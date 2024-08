dr-automobiles-amplia-gamma-evo-con-due-nuovi-modelli

Suv Evo 6 e monovolume Evo Spazio, in collaborazione con Dongfeng

Milano, 1 ago. (askanews) – Evo, brand del gruppo DR Automobiles Groupe, presenta due nuovi modelli Evo 6 e Evo Spazio che vanno ad aggiungersi alla gamma già esistente composta da EVO 3, EVO 5 e EVO 7.

La EVO 6 è un suv di 4,5 metri spinto da un 1.5 turbo benzina da 177 CV abbinato ad un cambio Dct a 7 rapporti. Si può scegliere tra tre modalità di guida: Standard – Eco – Sportivo. Il design è sportivo con un frontale importante e cerchi in lega da 20 pollici. All’interno sulla plancia spicca un unico display da 20,5 che include quadro strumenti e infotainment. La Evo Spazio è invece una monovolume 7 posti da 4,8 metri con tetto panoramico, spinta sempre dal 1.5 turbo da 177 CV con cambio DCT a 7 rapporti. Le sospensioni anteriori indipendenti McPherson e posteriori indipendenti multilink per tutti e due i modelli.

La Evo 6 parte da 29.900 euro, full optional di serie, nella versione solo benzina. Sarà disponibile anche la versione Thermohybrid benzina/GPL. La Evo Spazio costerà 30.900, full optional di serie, nella versione benzina, anche in questo caso sarà disponibile la versione Thermohybrid benzina/GPL.

Entrambi i modelli sono il frutto della collaborazione del centro ricerca e sviluppo di DR Automobiles Groupe a Macchia d’Isernia con quello del costruttore cinese Dongfeng Forthing a Liuzhou. A breve è previsto il lancio di altri nuovi modelli che andranno a completare il processo di rinnovamento del brand Evo.