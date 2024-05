dr-automobiles-groupe:-nove-preview-al-dealer-day-di-verona

Al debutto il brand Tiger con 2 suv e una monovolume 7 posti

Verona, 15 mag. (askanews) – DR Automobiles Groupe protagonista all’Automotive Dealer Day di Verona con 9 preview dei 4 brand: Evo, DR, Sportequipe e Tiger.

Al debutto il brand Tiger, storico marchio inglese acquistato nel 2022 con tre dei sei modelli previsti in gamma esposti al pubblico: i suv Tiger Five e Six e il monvolume 7 posti Tiger 7. Spinti da un 1.5 turbo benzina da 177 CV con cambio Dct a 7 rapporti, presentano design curato ed elegante anche per gli interni dove spicca un unico display da 20,5 pollici che include cockpit digitale e schermo infotainment. A supporto della dinamica di guida, i tre modelli montano sospensioni anteriori indipendenti McPherson e posteriori indipendenti multilink. Punti di forza come per tutti i modelli del gruppo molisano sono le numerose dotazioni di serie e il prezzo: il Tiger 5 parte da 27.900 euro.

“Tiger debutterà sul mercato a partire da settembre quando andremo a listino anche con gli altri tre modelli la Tiger 3, la Tigre 8 e la Tiger 9. In pratica presidiamo tutti i segmenti di mercato dal B-Suv passando per C-Suv, D-Suv fino ai monovolume. Perché la Tiger Seven e la Tiger nove sono dei monovolume, uno un po’ più piccolo, l’altro molto grande”, ha detto Massimo Di Tore, direttore Comunicazione e Marketing di DR Automobiles Groupe.

Altra novità sotto i riflettori è la DR 6.0 Hybrid Plug-in da 315 CV con un motore 1.5 turbo benzina e due motori elettrici con batteria da 19,3 kWh per un’autonomia di 80km. La DR 6.0 Hybird Plug-in ha tre sistemi di recupero energia in fase di decelerazione, fermi a motore acceso e in movimento con un motore che fa da generatore.

Per definire meglio il posizionamento dei vari brand basati su modelli dei partner cinesi Baic, Chery, Jac e Dongfeng cui presto potrebbero aggiungersene altri, il gruppo DR ha avviato una riorganizzazione dei circa 300 concessionari presenti in Italia. “Abbiamo appena iniziato la costruzione di questo nuovo network, perché l’idea è quella di andare a presidiare con i vari brand le varie fasce di mercato, partendo da un posizionamento se vogliamo low price, fino a un premium luxury”, ha spiegato Di Tore.

Guardando invece al mercato DR Groupe punta a confermare il trend di forte crescita del 2023 chiuso con 36mila auto vendute e una quota di circa il 2% e a consolidare la crescita in Spagna. “Quest’anno – il trend è molto simile a quello dello scorso anno, anche se in parte condizionato dall’attesa degli eco incentivi statali che ormai pare debbano arrivare. Quindi diciamo che l’obiettivo sarebbe aumentare leggermente la quota nel mercato Italia e iniziare a raccogliere i primi numeri importanti dalla Spagna che di fatto sta diventando il nostro secondo mercato”, ha detto Di Tore.

Altra novità presentata a Verona è la EVO 6 con nuovo frontale, maniglie integrate, cockpit digitale con schermo touch centrale e un grande tetto panoramico. La EVO 6 è spinta da un 1.5 turbo Thermohybrid benzina/gpl da 177 CV con cambio Dct a 7 rapporti. Nuove linee, motorizzazioni e allestimenti anche per le Sportequipe 6 e 7 con motore 1.6 turbo Thermohybrid benzina/gpl da 185 CV, che anticipano il rinnovo della gamma che sarà completato all’inizio del 2025 .