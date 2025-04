dr-lancia-birba,-la-microcar-elettrica-con-180-km-di-autonomia

Milano, 2 apr. (askanews) – DR Automobiles Groupe debutta nel segmento dei quadricicli e lo fa con Birba, un L7e full electric. Birba dispone di 14 kW di potenza per una velocità massima di 90 km/h e un’autonomia di circa 182 km.

Birba è l’alleata perfetta nel cosiddetto “ultimo miglio” come mezzo da lavoro con il suo bagagliaio da 700 litri e una portata utile da 275 kg, ma è allo stesso tempo ideale per raggiungere l’ufficio o per muoversi in città.

La dotazione di serie è davvero ricca. Spiccano il quadro strumenti Lcd a colori, la connessione Bluetooth e Radio Dab plus, aria condizionata, presa 12V/porte Usb, telecamera con funzione “Parking assist” e sensori.

Birba sarà disponibile nelle tre versioni: Classic, Sport, Ego. Ognuna con diversi livelli di personalizzazione. Prezzo di partenza di 12.900 euro, che diventano 9.900 grazie agli ecoincentivi statali e 8.900 euro in caso di rottamazione.

Birba sarà un brand/prodotto che DR Automobiles Groupe commercializzerà in abbinamento agli altri brand Evo, DR, Sportequipe, Tiger e ICH-X negli oltre 400 showroom italiani che costituiscono oggi l’intero network di vendita del gruppo. La direzione commerciale di Birba è affidata a Cesar De Armas.