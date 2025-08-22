venerdì, 22 Agosto , 25

Ministro Giuli: “Sgomberare CasaPound? No se si allinea a criteri di legalità”

(Adnkronos) - "La posizione del governo è quella...

Mondiali di calcio 2026, Trump: “Sorteggio il 5 dicembre al Kennedy Center”

(Adnkronos) - Il sorteggio ufficiale dei Mondiali di...

Boss della Sacra Corona Unita evaso a Palmi, preso nelle campagne

(Adnkronos) - Rintracciato nelle campagne in prossimità dell'autostrada...

Dazi, premier Canada: “Con Usa miglior accordo possibile, via misure di ritorsione su alcuni beni”

(Adnkronos) - Il primo ministro canadese Mark Carney...
draghi-al-meeting:-evaporata-l’illusione-della-potenza-europea
Draghi al Meeting: evaporata l’illusione della potenza europea

Draghi al Meeting: evaporata l’illusione della potenza europea

Video NewsDraghi al Meeting: evaporata l'illusione della potenza europea
Redazione-web
Di Redazione-web

L’incipit del discorso dell’ex premier a Rimini

Rimini, 22 ago. (askanews) – “Per anni l’Unione Europea ha creduto che la dimensione economica, con 450 milioni di consumatori, portasse con sé potere geopolitico e nelle relazioni commerciali internazionali. Quest’anno sarà ricordato come l’anno, in cui questa illusione è evaporata”. E’ un pugno l’incipit del discorso di Mario Draghi al Meeting di Rimini.”Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti. Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare, una decisione che forse avremmo comunque dovuto prendere -ma in forme e modi che probabilmente non riflettono l’interesse dell’Europa. L’Unione Europea, nonostante abbia dato il maggior contributo finanziario alla guerra in Ucraina, e abbia il maggiore interesse in una pace giusta, ha avuto finora un ruolo abbastanza marginale nei negoziati per la pace. Nel frattempo la Cina ha apertamente sostenuto lo sforzo bellico della Russia mentre espandeva la propria capacità industriale per riversare l’eccesso di produzione in Europa, ora che l’accesso al mercato americano è limitato dalle nuove barriere imposte dal governo negli Stati Uniti. Le proteste europee hanno avuto poco effetto: la Cina ha chiarito che non considera l’Europa come un partner alla pari e usa il suo controllo nel campo delle terre rare per rendere la nostra dipendenza sempre più vincolante. L’Europa è stata spettatrice anche quando i siti nucleari iraniani venivano bombardati e il massacro di Gaza si intensificava” ha aggiunto Draghi, e questa ultima considerazione è stata accolta da un lungo applauso.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.