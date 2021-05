Draghi al Social Summit di Porto: svolta su piano occupazionale e brevetti sui vaccini

PORTO – Il premier Mario Draghi è arrivato al Social summit di Porto, dove interverrà alle 15 nella sessione dedicata all’occupazione.Tre i target del documento che il Vertice sociale sarà chiamato ad approvare. Il raggiungimento del 78% degli occupati nell’Unione entro il 2030, le politiche di formazione continua, la lotta alla povertà. Al vertice di Porto, dov’è assente Angela Merkel, si assiste alla contrapposizione tra i paesi del blocco orientale, con Polonia e Ungheria in prima linea (presente al summit Viktor Orban) in una ‘strana alleanza’ con i Paesi anseatici, promotori di un documento in contrasto con gli obiettivi comuni alla maggioranza degli Stati membri. “Ma ciò non impedirà di raggiungere una dichiarazione comune”, spiega il sottosegretario alla presidenza del consiglio Enzo Amendola, interpellato a margine del vertice.

A margine dei lavori in agenda, è il tema dei brevetti sui vaccini a tenere banco nella discussione tra i leader. Un ruolo di primo piano gioca l’Italia con il presidente del consiglio Draghi che ieri ha espresso una posizione vicina a quella dell’amministrazione Biden. “I vaccini sono un bene comune globale. È prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicurezza, e abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali”, ha detto Biden.

Disponibile a discutere del lodo Biden anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen anche se sulla materia pesa il ‘no’ tedesco, fedele a una linea di protezione delle prerogative delle case farmaceutiche. Merkel che non è presente a Porto, dovrebbe intervenire in videocollegamento.

Un possibile compromesso potrebbe essere raggiunto, sempre nel contesto di una primazia riconosciuta alla proprietà industriale delle big del farmaco, ma con il riconoscimento di margini di autonomia nella produzione ai paesi in via di Sviluppo, come chiedono in sede Wto l’India e in Paesi in via di sviluppo.

COLLOQUIO DRAGHI-MACRON A MARGINE DEL SOCIAL SUMMIT

Prima dell’inizio del Social Summit di Porto, il presidente del consiglio Mario Draghi si è fermato a parlare per qualche minuto con il presidente francese Emmanuel Macron. Nei giorni scorsi i due capi di governo avevano espresso posizioni convergenti in tema di brevetti vaccinali e contrasto all’emergenza sociale.

NARDELLA: “SE IL GOVERNO CI COINVOLGE NELLA CAMPAGNA VACCINALE, NOI SINDACI CI SIAMO”

“Se il governo ci coinvolge nella campagna vaccinale noi siamo pronti”. Lo dice Dario Nardella, interpellato a Porto per Social Summit europeo, dove interviene in qualità di presidente dell’Associazione dei sindaci d’Europa. “Con Draghi c’è un ottimo rapporto, se il Governo vuole noi siamo pronti”, ribadisce.

