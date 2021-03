ROMA – Chi frequenta i palazzi della politica ormai ha sempre la domanda del giorno: il premier Mario Draghi chi ha silurato oggi? Eh sì, perché è proprio vero che il premier ha deciso di far parlare i fatti e finora questi dimostrano che il ‘carro rimozioni’ del nuovo esecutivo e operativo. E non ci saranno sconti, bisognerà soltanto firmare il verbale e accomodarsi all’uscio. Ieri è accaduto a Domenico Arcuri, che ha dovuto lasciare in fretta e furia il suo posto di Commissario straordinario per l’emergenza Covid a un generale dell’esercito. E per lui nei corridoi politici si rincorrono ‘voci’ che lo vedono nel mirino del premier anche per il suo posto di ad di Invitalia.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Draghi chi silura oggi? Conte leader M5S, chi paga? Pd sul ring proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento