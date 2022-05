Draghi: “Da Lavrov parole aberranti e false. In Italia c’Ã¨ libertÃ  di espressione, in Russia no”

ROMA – “Quello che ha detto Lavrov è aberrante e assolutamente falso”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa commentando l’intervista del ministro degli Esteri russo a Rete 4. “In Italia c’è libertà di espressione, in Russia no”, ha sottolineato il premier.

“Il passaggio sulle origini ebraiche di Hitler è osceno”, ha aggiunto Draghi. Che sull’opportunità dell’intervista nel programma ‘Zona bianca’, ha dichiarato: “Ci si deve chiedere se si deve accettare e permettere un comizio, e non un’intervista. Senza nessun contraddittorio. Non è granché professionalmente, fa venire in mente strane idee”.

“Non c’è nessun appiattimento” e “non c’è bisogno di riposizionare niente”. Mario Draghi, presidente del Consiglio, lo dice rispondendo a una domanda sulle critiche del leader M5S Giuseppe Conte sul ruolo da tenere nel sostegno dell’Ucraina. “La nostra appartenenza alla sicurezza atlantica, come quella di altri Paesi, non cambia”, prosegue Draghi, ma “l’Ucraina può avere la pace solo se si difende, o abbandoniamo i civili, bambini e donne, all’invasione russa”.

Altrimenti, osserva il premier, “avremo sottomissione, schiavitù di un Paese democratico, sovrano”, e “non credo sia questo che vuole nessuno in Italia”. E sulla visita della prossima settimana negli Stati Uniti, il premier ribadisce: “Nessuno di noi vuole la guerra, nessuno vuole un’escalation, questo è quello che dirò a Biden. Ma nessuno di noi vuole abbandonare l’Ucraina”.

