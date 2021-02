“Draghi deve farcela e l’unico modello è Ciampi” dice Clementi 

AGI – Per Mario Draghi “l’unica via percorribile è il modello stile Ciampi” con un governo costituito da politici e tecnici. Ne è convinto Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Perugia, che all’AGI spiega: “I governi devono avere la fiducia delle Camere, non è scontato, bisogna ricordarlo. Perché la figura di Draghi non nasce da un momento elettorale, qui parliamo di una figura non eletta non partitica”.

Detto questo, un governo targato Draghi otterrà la fiducia “sicuramente. Deve farcela. Perché il paese è nella situazione che ci ricordava ieri Mattarella e per le difficoltà della politica”.

