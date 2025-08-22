venerdì, 22 Agosto , 25

Usa, si schianta bus turistico a New York: molte vittime

(Adnkronos) - Un autobus turistico che stava tornando...

Non solo Leoncavallo, nel mirino altri 128: attenzione Viminale su CasaPound e Spin Time

(Adnkronos) - Dopo lo sgombero del Leoncavallo a...

Eruzione Etna, continua colata lavica dalle tre bocche

(Adnkronos) - Continua l'eruzione dell'Etna. Oggi, 22 agosto,...

Ministro Giuli: “Sgomberare CasaPound? No se si allinea a criteri di legalità”

(Adnkronos) - "La posizione del governo è quella...
draghi:-euroscetticismo-non-per-valori-ue-ma-per-capacita-di-difenderli
Draghi: euroscetticismo non per valori Ue ma per capacità di difenderli

Draghi: euroscetticismo non per valori Ue ma per capacità di difenderli

Video NewsDraghi: euroscetticismo non per valori Ue ma per capacità di difenderli
Redazione-web
Di Redazione-web

Ma democrazia, pace, libertà stanno a cuore a tutti

Rimini, 22 ago. (askanews) – “Non è sorprendente che lo scetticismo nei confronti dell’Europa abbia raggiunto nuovi picchi. Ma è importante chiedersi quale sia veramente l’oggetto di questo scetticismo”: lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi parlando al meeting di Rimini, invitando i governanti europei a cambiare l’Unione per affrontare le nuove sfide planetarie.”Non è a mio avviso uno scetticismo nei confronti dei valori su cui l’Unione Europea era stata fondata: democrazia, pace, libertà, indipendenza, sovranità, prosperità, equità. Anche coloro che sostengono che l’Ucraina dovrebbe arrendersi alle richieste della Russia non accetterebbero mai lo stesso destino per il loro paese; anche loro attribuiscono valore alla libertà, all’indipendenza e alla pace, sia pure solo per se stessi. Credo piuttosto che lo scetticismo riguardi la capacità dell’Unione Europea di difendere questi valori. Ciò è in parte comprensibile. I modelli di organizzazione politica, specialmente quelli sopra-statuali, emergono in parte anche per risolvere i problemi del loro tempo. Quando questi cambiano tanto da rendere fragile e vulnerabile l’organizzazione preesistente, questa deve cambiare”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.